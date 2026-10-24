Middenvelder Taylor helpt Lazio met treffer aan koppositie

ROME (ANP) - Middenvelder Kenneth Taylor heeft met het verzorgen van de openingstreffer tegen Parma een belangrijke bijdrage geleverd aan een nieuwe overwinning van Lazio. De ploeg uit Rome won op eigen veld met 2-1 en heeft daardoor de koppositie weer in handen. Internazionale kan zondag op gelijke hoogte komen bij een zege op Fiorentina.

Taylor maakte vijf minuten na rust zijn eerste treffer van het seizoen. De oud-Ajacied kreeg de bal gelukkig in bezit en rondde beheerst af. Een eigen doelpunt van de Braziliaan Diego Carlos bezorgde Lazio acht minuten later een ruimere voorsprong. Simone Lontani deed in de blessuretijd wat terug namens Parma.

Lazio leed in de eerste acht competitiewedstrijden maar één keer puntenverlies en staat met 22 punten bovenaan.