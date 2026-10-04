Koning Filip van België heeft zijn landgenoot Remco Evenepoel gefeliciteerd met zijn Europese titel in het wielrennen. Op Instagram noemt het paleis het namens de koning "een fantastische prestatie".

"Het is hem gelukt! Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg! In Slovenië behaalde hij de enige grote internationale titel die nog ontbrak op zijn palmares", aldus het hof.

Evenepoel werd eerder al olympisch en wereldkampioen op zowel de wegwedstrijd als in de tijdrit, en hij won de tijdrit op de EK wielrennen.