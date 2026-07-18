Tuchel staat nog steeds achter verdedigende wissels Engeland

MIAMI (ANP/DPA) - De Engelse bondscoach Thomas Tuchel heeft ook enkele dagen na de verloren halve finale op het WK tegen Argentinië (1-2) geen spijt van zijn verdedigende wissels. "Ik heb nergens spijt van, want ik vond ons te passief en ik wilde het team helpen. Ik heb verschillende beslissingen genomen op basis van intuïtie en ervaring. Ik zou spijt hebben gehad als ik dat niet zou hebben gedaan", zei Tuchel in aanloop naar de troostfinale tegen Frankrijk in Miami.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump mengde zich vrijdag in de discussie. "Engeland heeft een geweldige speler, met wie ik heb gegolft: Harry Kane. Ze kwamen op voorsprong en zetten vervolgens hun beste speler in de verdediging. Je moet wel een beetje blijven aanvallen, toch? Maar wat weet ik nou van voetbal en coachen?", zei Trump tijdens een evenement in New York.

Volgens Tuchel verdedigde Kane ook in de eerste helft al mee. "We speelden vanuit een lage verdediging. Zo doe je dat. Het verschil is dat we in de eerste helft nog wel de ruimte vonden."