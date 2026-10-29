Eloi Youssef wilde door dochter al eerder stoppen bij Kensington

Eloi Youssef, de ex-zanger van Kensington, wilde eigenlijk al eerder stoppen bij de band dan hij uiteindelijk heeft gedaan. Het feit dat hij zijn dochter tijdens een concert naar hem zag kijken, speelde daarin een grote rol. Dat vertelt de zanger, die in 2022 uit de band stapte, in de nieuwe podcast Stoppen van journalist Carlijn Vis en presentator Humberto Tan die vanaf deze donderdag te beluisteren is.

Volgens Youssef speelde de gedachte om te stoppen al in 2018, toen hij met Kensington een uitverkocht optreden in de Johan Cruijff ArenA gaf. Na afloop liet zijn manager hem een video zien van zijn 2-jarige dochter die naar het optreden keek. "En op dat moment, voor het eerst ooit na een show, moest ik huilen. Echt, de tranen kabbelden over mijn wangen heen. En het gevoel dat ik erbij had was: ik wil niet dat ze mij zo ziet. En dat sloeg me een beetje in mijn gezicht. 'Waarom wil ik niet dat ze mij zo ziet? Wat is hier niet goed aan?' Waar het op neerkwam, is: ik wil niet dat ze me ziet op een plek waar ik niet gelukkig ben."

De 39-jarige zanger vertelt dat dat moment voor hem een keerpunt was over zijn gevoel in de band. "Ik kan dit nu niet meer rechtpraten voor mezelf, omdat ik nu andere ogen heb die hiernaar kijken. Voor mij was dat echt een grote omslag. Toen kwam ik er ook achter: voor mijzelf is het niet een fijne plek. Dit was wel iets wat al jaren speelde, dus het is niet een plotsklaps besluit geweest."

Hoewel Youssef nu weer muziek maakt en op kleine podia optreedt, was de periode na Kensington voor hem niet makkelijk. "Mijn hele systeem was helemaal op. Ik denk dat ik de anderhalf jaar of twee jaar daarna echt gemiddeld drie uur per nacht heb geslapen. Zo zat ik nog in die stress. Dat is een hoge prijs." Uiteindelijk zit hij nu weer goed in zijn vel, ziet ook zijn dochter. "Ik kan het meest genieten als mijn dochter dus echt zo naar me kijkt en dan zegt: 'Pap, je bent zoveel vrolijker. Je bent zoveel blijer dan vroeger.' En ik zeg: 'Ja, fijn. Ja, dat is ook zo.'"