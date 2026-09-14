Beroemde Noorse chocolaatjes blijven naam Haakon dragen

De beroemde doosjes chocolade die het bedrijf Freia verkoopt onder de naam Koning Haakon blijven deze naam dragen nu Noorwegen een nieuwe koning Haakon heeft. Dat heeft het bedrijf maandag aan persbureau NTB laten weten.

De doos met chocolaatjes met verschillende vullingen werd gelanceerd in 1905 om te vieren dat Noorwegen volledige onafhankelijkheid kreeg. Haakon VII was toen koning. Daarom werd de doos met snoepjes naar hem vernoemd.

Een woordvoerder van Freia laat NTB weten niet te vrezen dat mensen voortaan denken dat de chocolaatjes aan de nieuwe Haakon VIII refereren. "We hebben in de naam nooit het cijfer toegevoegd, en dat gaan we nu ook niet doen", aldus de zegsman.

Het bedrijf belooft ook geen extra reclame te gaan maken voor de Haakon-chocolaatjes, nu er weer een vorst op de troon zit die deze naam draagt.