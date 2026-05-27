Koningin Sonja in ziekenhuis opgenomen met hartproblemen

De Noorse koningin Sonja is woensdag vanwege hartproblemen opgenomen in het Rikshospitalet in Oslo. Dat maakte het hof in de avond bekend. De 88-jarige vrouw van koning Harald kampt al langer met hartproblemen.

Volgens het paleis is Sonja vanwege hartritmestoornissen en hartfalen "voor enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen voor onderzoek en observatie". Vorige week woensdag ging de koningin juist weer aan het werk na een eerdere ziekmelding om hartklachten.

Dinsdag begon koning Harald, voor het eerst, alleen aan een reis door een Noorse provincie. Sonja moest vanwege haar hartklachten rust houden. Tijdens zijn bezoek aan Vaksdal moest Harald woensdag "de hartelijke groeten" van de koningin overbrengen. "Ze had er graag bij willen zijn, maar moest helaas thuisblijven."