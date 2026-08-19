Koningin Silvia ontmoet Zweden die helpen bij bosbranden België

Koningin Silvia heeft begin deze week Zweedse medewerkers van de Civiele Bescherming en Saab ontmoet die helpen bij het bestrijden van de bosbranden in België. Woensdag deelt het hof online foto's van de ontmoeting.

Zweden heeft twee blusvliegtuigen naar België gestuurd om te helpen bij de bestrijding van de branden in het natuurgebied Hoge Venen. Tijdens een privébezoek aan België kreeg de koningin volgens het hof de gelegenheid om de vliegtuigen in actie te zien en te spreken met het Zweedse personeel aan boord. Zweden is sinds 2019 lid van een gezamenlijke inzet van de Europese Unie, waarbij diverse landen elkaar ondersteunen bij het blussen van bosbranden.

De Belgische koning Filip bezocht maandag het provinciaal crisiscentrum in Vottem waar hij zich liet informeren over de laatste stand van zaken. Hij noemde de situatie rondom de brand in de Ardennen "een moeilijk moment voor België" en zei volgens persbureau Belga te hopen dat "deze tragische episode snel achter ons zal liggen".