Enrique Iglesias komt volgend jaar voor het eerst sinds 2018 weer naar Nederland voor een concert. De Spaanse zanger treedt op 8 mei 2027 op in het GelreDome in Arnhem, maakte de organisatie dinsdag bekend. Het is voorlopig zijn enige geplande optreden in Europa.

Het concert valt samen met de verjaardag van Iglesias, die die dag 52 jaar wordt. De zanger stond in 2018 voor het laatst in Nederland, toen hij optrad in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam.

Iglesias brak eind jaren negentig internationaal door en scoorde hits als Bailamos, Hero en Tired of Being Sorry. Later had hij ook veel succes met Spaanstalige nummers als Bailando, El Perdón en Súbeme la Radio.

De kaartverkoop voor het concert begint vrijdag 13 november om 10.00 uur.

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