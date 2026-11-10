Skydance wil in drie jaar zeker 6 miljard dollar bezuinigen na de overname van Warner Bros. Discovery, heeft het Amerikaanse mediaconcern bekendgemaakt. Ook kondigde het fusiebedrijf aan begin volgend jaar een streamingbundel van HBO Max en Paramount+ te gaan uitbrengen. Over waar die bundel precies verschijnt, is niets bekendgemaakt.

Ruim een maand geleden werd de samensmelting van 110 miljard dollar van beide bedrijven afgerond. Door de fusie is een van de grootste entertainment- en nieuwsbedrijven ter wereld ontstaan. Het omvat de Hollywoodstudio's Warner Bros. en Paramount, nieuwszender CNN en veel andere Amerikaanse zenders.

Skydance staat nu voor een integratie van de twee mediabedrijven. In Hollywood wordt al enige tijd gevreesd voor een grote banenreductie. Daarover is nu niks bekendgemaakt. Skydance heeft eerder wel moeten beloven minstens dertig films per jaar uit te brengen om de angst weg te nemen dat de combinatie de filmproductie schaadt.