Thomas Markle, de vader van de hertogin van Sussex, moet van de rechter een psychiatrisch onderzoek ondergaan. De 82-jarige Markle werd onlangs gearresteerd op verdenking van het bezit van kinderporno. Dat meldt persbureau AFP.

De van Meghan vervreemde vader verscheen vrijdag voor een rechter in Florida nadat hij werd opgepakt in een verzorgingshuis. Rechter Lindsay Griffin verklaarde dat vanwege zijn gezondheidstoestand, gevorderde leeftijd en "gebrek aan herinnering" een psychisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Griffin heeft daarom een psychiater opdracht gegeven om voor 20 november een rapport uit te brengen over de geestelijke toestand van Markle.

Ook liet de rechter weten voldoende aanwijzingen te zien dat Markle lijdt aan een aandoening die hem geestelijk onbekwaam maakt. Daardoor zou hij niet in staat zijn de aard en gevolgen van de rechtszaak tegen hem te begrijpen of naar behoren te kunnen meewerken aan zijn verdediging.

In oktober kwamen beschuldigingen aan het licht dat in Markles woning in de Filipijnen duizenden beelden van kindermisbruik waren aangetroffen. Als Markle wordt veroordeeld, kan hij maximaal twintig jaar celstraf krijgen.