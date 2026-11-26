De musical Hadestown keert volgend jaar met de originele cast terug naar Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Dat heeft een woordvoerder van het theater donderdag bekendgemaakt. De musical met onder meer Claudia de Breij, Maarten Heijmans, Sara Afiba, Jeangu Macrooy, Joy Wielkens en Edwin Jonker is vanaf 24 juni weer te zien.

In de voorstelling spelen De Breij en Maarten Heijmans afwisselend de rol van Hermes. De rol van Orpheus wordt opnieuw vertolkt door Jeangu Macrooy. Joy Wielkens is te zien als Persephone, Sara Afiba speelt Eurydice en Edwin Jonker kruipt opnieuw in de huid van Hades. De volledige cast van de musical wordt op een later moment bekendgemaakt.

Hadestown is een eigentijdse hervertelling van de Griekse mythe van Orpheus en Eurydice. De musical was in Nederland voor het eerst te zien in 2025 en trok ruim 130.000 bezoekers naar Carré. Tijdens de Musical Awards 2026 werd de productie bekroond met vier prijzen.