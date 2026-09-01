Eric Corton drinkt tien jaar geen alcohol meer. In een bericht op Instagram deelt de 57-jarige Nederlandse radiomaker een foto van een leeg glas "als bewijs naar mezelf en de wereld dat ik nu alweer een heel jaar geen alcohol had gedronken".

Corton plaatste de foto "voor de allerlaatste keer", omdat het nu "precies tien jaar geleden is dat ik gedag zei tegen waar ik zo van hield... dacht ik". De tien jaar zijn volgens de dj voorbijgevlogen. "De zucht naar drank is met de jaren volledig uit m'n systeem verdwenen. Dat weet ik zeker, want het gaat inmiddels moeiteloos en ik denk er nog maar zelden aan", schrijft hij in het bericht.

Stoppen met drinken was voor Corton niet altijd makkelijk, zo gaat hij verder. "Want ook ik weet (en lees soms in mijn DM's) hoeveel moeite het kost om te stoppen. Maar ook hoeveel brute ellende het kost door te blijven drinken." Volgens hem lukt het "zonder wil en overtuiging gewoonweg niet".