Mensen verzamelden zich dinsdag al vroeg bij het koninklijk paleis in Oslo om afscheid te nemen van de overleden Noorse koning Harald. Volgens persbureau NTB begon er rond 07.00 uur 's ochtends een rij te ontstaan.

De paleiskapel opent vanaf 14.00 uur de deuren. Mensen die afscheid willen nemen kunnen dan langs de kist met het lichaam van de overleden vorst lopen. Dit kan tot en met 8 september. Bezoekers moeten van tevoren door een veiligheidscontrole en het is niet toegestaan om foto's of video's te maken in de paleiskapel.

Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd. Op woensdag 9 september is de uitvaart van Harald in de Dom van Oslo.