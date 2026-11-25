Hockeyer Nicolás Keenan, de verloofde van premier Rob Jetten, is "supernerveus" voor het aankomende vaderschap. Dat zegt hij in het programma Boerderij van Dorst. "Soms lig je in bed, en dan denk je: 'Oh fuck, over een paar maanden hebben we een baby'", aldus de 29-jarige Keenan.

In oktober maakten Keenan en Jetten bekend dat ze een kind verwachten via een draagmoeder, waarop zij veel haatreacties kregen. "Ik word er wel een beetje verdrietig van", zegt Keenan. "Maar dan zijn er toch vijf slechte reacties die in je hoofd blijven hangen. Het is niet van 'misschien heb je gelijk', maar meer van 'waarom denk je dat?'" Volgens Keenan hebben ze ook veel positieve reacties gehad.

Keenan vindt het naar eigen zeggen belangrijk om betrokken te zijn bij de zwangerschap. "We zijn er voor Lisa. We gaan mee naar de echo's en wanneer ze naar de dokter moet." Hij zegt daarnaast "heel dankbaar" te zijn voor de draagmoeder. "Het is heel speciaal."

Tijdens de aflevering vroeg presentator Raven van Dorst of Keenan het fijner zou vinden als het kabinet zou vallen, omdat Jetten dan meer thuis kan zijn. Keenan zegt van niet. "Ik weet hoeveel passie hij heeft voor zijn werk, dat moet ik als partner respecteren."