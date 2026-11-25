Ester Naomi Perquin heeft dit jaar de Boekenbon Literatuurprijs gewonnen met haar boek Tot alles in beweging komt. Dat werd woensdagavond bekendgemaakt in Amare in Den Haag. De schrijfster, in het verleden Dichter der Nederlanden, wint met de prijs een bedrag van 50.000 euro.

De jury noemt Tot alles in beweging komt "een werk van een verbluffende precisie". In het boek staat de voormalige gevangenisbewaarder Ela centraal. "De somtijds lichtzoete stijl waarin ze de meest bittere onderwerpen aanraakt, wérkt. Net zoals ze ons de zachtroze intimiteit van het vrouw-zijn en van het moederschap laat voelen. Om vervolgens alle buffers neer te halen met de soms genadeloze buitenwereld", zegt de jury. "Ondanks zoveel contrast - met de karikatuur als verleidelijke valkuil - is Tot alles in beweging komt een werk van een verbluffende precisie."

De Boekenbon Literatuurprijs geldt als bekroning van het beste Nederlandstalige literaire boek van het jaar. Zowel fictie als non-fictie komt in aanmerking voor de prijs, die wordt uitgereikt door een jury van beroepslezers. Vorig jaar ging de Boekenbon Literatuurprijs naar Charlotte Van den Broeck.