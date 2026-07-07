Componist Ralph Siegel, onder meer bekend van het Eurovisienummer Ein bisschen Frieden, ligt in een kunstmatige coma. Dat meldt de familie op Instagram. "De hele familie is samengekomen en onze volledige aandacht gaat uit naar onze vader", schrijven zijn vrouw en dochters.

"Hij kan inmiddels al wel zelfstandig ademhalen", is verder te lezen in de post. "We kijken met vertrouwen uit naar de komende dagen." Het is niet bekend waarom Siegel in een kunstmatige coma wordt gehouden. Volgens het Duitse persbureau dpa lijdt de 80-jarige componist aan kanker en de zenuwziekte polyneuropathie.

Met Ein bisschen Frieden won Duitsland in 1982 voor het eerst het Eurovisie Songfestival. In totaal werkte Siegel aan 21 songfestivalinzendingen. De laatste was Chain of Lights in 2015, voor San Marino.