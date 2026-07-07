De Ierse rockband U2 heeft een nieuw album aangekondigd. Dinsdag bracht de band de eerste single Street of Dreams uit, afkomstig van het nog ongetitelde nieuwe album.

U2 omschrijft het aankomende studioalbum als het eerste in negen jaar, hoewel in 2023 nog het album Songs of Surrender verscheen. Daar stonden heropnames van oudere nummers van de band op. Het nieuwe album moet "later dit jaar" nog verschijnen.

De Ierse band bestaat al sinds het begin uit Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. Dit jaar bestaat de band vijftig jaar.