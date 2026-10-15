AMSTERDAM (ANP) - Khalid Choukoud heeft in de herfst van zijn carrière zijn hart verpand aan de marathon van Amsterdam. De 40-jarige Haagse hardloper begint zondag voor de achtste keer aan de 42,195 kilometer in de hoofdstad. De viervoudig Nederlands kampioen kondigde donderdag tijdens de persconferentie aan dat hij de komende jaren de marathon van Amsterdam zal blijven lopen. "Het is een feest om in Amsterdam te lopen; ik heb er zoveel mooie herinneringen aan", zei hij.

Choukoud noemde de editie van vorig jaar een van zijn hoogtepunten. Hij veroverde zijn vierde nationale titel in 2.08.00, zijn tweede tijd ooit. "Ik plak er voor zondag geen tijd op. Als ik alles heb gegeven, ben ik tevreden. Het zou mooi zijn als ik mijn persoonlijk record verbeter, maar als ik als veertiger onder de 2.10 loop, heb ik het ook heel knap gedaan."

Hagenaar Choukoud werd de afgelopen weken in de verleiding gebracht om mee te lopen in de nieuwe marathon van Den Haag op 1 november. "Hij staat op mijn lijstje, maar ik hoop dat de organisatie wat kan schuiven met de datum. Nu zit er twee weken tussen Amsterdam en Den Haag en dat is veel te kort. Als het zes of zeven weken zouden zijn, dan is het haalbaar."