Voor Simon Keizer was Jan Smit "de springplank om als Nick & Simon zijnde furore te maken". Dat schrijft Keizer op Instagram bij een reeks foto's van hen samen door de jaren heen in aanloop naar Smits 30-jarig artiestenjubileum.

Volgens Keizer leerde hij Smit kennen toen hij 18 jaar was. "Na een gitzwarte tijd in mijn leven kwam hij hoogstpersoonlijk wat kleur brengen in de vorm van muziek, avontuur maar vooral vriendschap", schrijft hij. "Ik durf te zeggen dat hij voor mij levensbepalend is geweest." Uit die vriendschap ontstonden volgens Keizer talloze liedjes, meerdere televisieprogramma's en het succes van Nick & Simon.

Smit viert dit weekend zijn 30-jarig jubileum met drie uitverkochte concerten in het Marina Park in Volendam. Keizer staat tijdens een deel van het programma samen met Smit op het podium als onderdeel van het Magical Trio. De overige optredens bekijkt hij naar eigen zeggen "als een apentrotse toeschouwer".