Koning Willem-Alexander, prinses Beatrix en prins Constantijn hebben zondag een bezoek gebracht aan Hitzacker, de geboorteplaats van prins Claus. Het bezoek aan Duitsland vond plaats ter gelegenheid van de 100e geboortedag van de in 2002 overleden prins. Het drietal poseerde onder meer voor een borstbeeld van Claus, dat in 2005 werd onthuld door toenmalig koningin Beatrix.

Verder liep de koning met zijn moeder en broer over de Prinz-Claus-Promenade, die in 2014 werd geopend door Beatrix. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft op Instagram beelden gedeeld van het bezoek. Daarop is te zien hoe het gezelschap enthousiast wordt ontvangen door de lokale bewoners. De video toont ook hoe Beatrix kinderen begroet die met Nederlandse vlaggetjes staan te wapperen.

Willem-Alexander, Beatrix en Constantijn kregen daarnaast uitleg over de Oranjeroute. Dat is een wandel- en fietsroute langs plaatsen in Duitsland die een band met de Oranjes hebben. Op beelden is te zien hoe Beatrix, ondersteund door een wandelstok, met haar zoons langs diverse tekstborden loopt. Daarop zijn onder meer foto's afgebeeld van Beatrix tijdens eerdere bezoeken aan Hitzacker.

Koningslinde

De koning kreeg zondag ook de taak om de Koningslinde water te geven. De boom werd in 2013 door de stad Hitzacker geplant ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Door de Koningslinde water te geven, werd de officiële herplanting van de boom gemarkeerd.

Claus overleed op 6 oktober 2002 op 76-jarige leeftijd. De prins was 36 jaar getrouwd met Beatrix, met wie hij drie zoons, Willem-Alexander, Friso en Constantijn, kreeg. Claus kwakkelde al jaren met zijn gezondheid en leed aan de ziekte van Parkinson. Hij ligt begraven in de Nieuwe Kerk in Delft.