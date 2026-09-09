Parlementsvoorzitter: Noorwegen staat voor zware dag

Noorwegen staat voor "een zware en droevige dag". Dat zei de Noorse parlementsvoorzitter Masud Gharahkhani woensdagochtend tegen de Noorse omroep NRK voorafgaand aan de uitvaart van koning Harald.

Gharahkhani, die tijdens de dienst in de Domkerk een toespraak zal houden, stelt dat heel Noorwegen tijdens het afscheid "even stil zal staan". "Vandaag draait het ook om dankbaarheid", vervolgde hij. "Het gaat om een koning die rechtstreeks het hart van ons allemaal wist te raken, en ik merk dat het me raakt als ik er nu alleen al over praat."

Op de dag van het overlijden van Harald, anderhalve week geleden, sprak Gharahkhani al lovend over de koning. Hij omschreef hem toen als een "moedige en vernieuwende vorst" die keuzes durfde te maken.