Turkije na nederlaag tegen Paraguay uitgeschakeld op WK voetbal

SANTA CLARA (ANP) - Turkije heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in het San Francisco Bay Area Stadium met 1-0 verloren van Paraguay. Het elftal van bondscoach Vincenzo Montella is daardoor al na twee nederlagen uitgeschakeld in groep D op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Paraguay houdt na de eerste zege in een groep met verder de Verenigde Staten (6 punten) en Australië (3 punten) nog wel zicht op de zestiende finales. De VS is nu al zeker van groepswinst en speelt op 2 juli (om 02.00 uur Nederlandse tijd) de zestiende finale tegen een nummer 3 uit een andere groep.

Montella, de bondscoach van Turkije, zette de in Arnhem geboren oud-NEC'er Ferdi Kadıoğlu in de basis en passeerde de in Haarlem geboren oud-Feyenoorder Orkun Kökçü voor het duel met Paraguay.

Snelste doelpunt

De Zuid-Amerikanen kwamen al na 65 seconden op een voorsprong. Matías Galarza scoorde met een raak schot in de rechterhoek het snelste doelpunt van het toernooi tot dusver. Dat bleek de enige treffer van een verhitte wedstrijd met verschillende harde tackles. Al was Turkije zowel in de eerste als in de tweede helft een paar keer heel dicht bij de gelijkmaker.

In de blessuretijd van de eerste helft zorgde Miguel Almirón van Paraguay voor een primeur. Hij kreeg de eerste rode kaart op een WK voor het beledigen van een tegenstander met een hand voor zijn mond. Almirón deed dat tegen de Turkse voetballer Mert Müldür.

Beledigen hand voor mond

Volgens de nieuwe spelregels van de FIFA staat voor het beledigen met een hand voor de mond op het mondiale eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico uitsluiting.

Bij de laatste groepswedstrijd van Turkije op 26 juli tegen de VS in het Los Angeles Stadium van Inglewood staat niets meer op het spel.