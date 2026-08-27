Fans ondernemen recordpoging Vulcan-groet om jubileum Star Trek

Fans van de sciencefictionserie Star Trek worden op 8 september uitgenodigd om een wereldrecordpoging te ondernemen om met zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd de zogeheten Vulcan-groet te doen. Dit moet dan een officiële notering bij het instituut Guinness World Records opleveren, valt donderdag te lezen op de sociale kanalen van Star Trek. Op de dag van de recordpoging bestaat de serie precies zestig jaar.

De recordpoging wordt ondernomen in het Science Museum in Londen, maar via sociale media en livestreams kunnen fans wereldwijd zich aansluiten en meedoen. De groet kenmerkt zich door een opgestoken hand met een V-vormige spleet tussen de middelvinger en ringvinger, die tegen de aangrenzende wijsvinger en pink gedrukt staan.

Het Vulcan-gebaar werd in de oorspronkelijke Star Trek-serie uitgevoerd door het buitenaardse Vulcanen-volk en is bedacht door acteur Leonard Nimoy, die het personage Spock speelde. Vaak wordt ook de spreuk "Live long and prosper" (Leef lang en welvarend) erbij uitgesproken.

De eerste aflevering van Star Trek, genaamd The Man Trap, werd op 8 september 1966 uitgezonden op de Amerikaanse zender NBC. Ter ere van dit jubileum is de aflevering komende maand op die dag gratis te bekijken tijdens een vertoning in de buitenlucht bij het Autrey Museum of the American West in Los Angeles. Daarnaast worden in de VS, maar ook in Duitsland en Engeland, speciale initiatieven georganiseerd om stil te staan bij het jubileum van de serie.