Mette-Marit verlaat ziekenhuis waar koning Harald ligt

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft donderdagavond iets na 22.00 uur het Rikshospitalet in Oslo verlaten, waar de ernstig zieke koning Harald ligt. Ze was ongeveer tweeënhalf uur eerder samen met kroonprins Haakon bij het ziekenhuis aangekomen, melden Noorse media. Haakon zat niet in de auto waarmee Mette-Marit vertrok.

Het was het tweede bezoek van Mette-Marit aan haar schoonvader die dag. Eerder donderdag waren verschillende leden van de Noorse koninklijke familie naar het ziekenhuis gekomen. Koningin Sonja vertrok rond 19.30 uur.

De 89-jarige Harald ligt sinds 17 augustus in het Rikshospitalet. Donderdagochtend maakte het hof bekend dat zijn gezondheid verder was verslechterd en dat zijn toestand "zeer ernstig" was. In de middag meldde het hof dat zijn situatie onveranderd was.