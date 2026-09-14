Zoon Trump: Russische zakenman betaalde voor feesten na bruiloft

Een Russische zakenman met banden met het Kremlin heeft betaald voor de vieringen na de bruiloft van de oudste zoon van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn nieuwe echtgenote. Dat heeft het stel maandag bevestigd.

Donald Trump Jr. en Bettina Trump lieten in een gezamenlijk bericht op Instagram weten dat hun "goede vriend" Umar Kremlev in mei "zeer genereus twee geweldige avonden" met feestelijkheden voor hen had georganiseerd op de Bahama's.

De bevestiging volgde op een bericht van de onderzoekswebsite ProPublica, waarin stond dat Kremlev de rekening van honderdduizenden dollars voor de feesten had betaald.

Trump was niet aanwezig bij de bruiloft of de feestelijkheden. Hij bleef in Washington vanwege besprekingen over de oorlog met Iran.

Kremlev staat aan het hoofd van de International Boxing Association (IBA), een organisatie waarmee het Internationaal Olympisch Comité de banden heeft verbroken na herhaalde waarschuwingen over financieel wanbeheer en ethische kwesties.