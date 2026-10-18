Film Imperium wint hoofdprijs op filmfestival Londen

De film Imperium van regisseur Sergei Loznitsa heeft zondag de prijs voor beste film gewonnen op het London Film Festival. De documentaire, die met archiefbeelden een beeld schetst van het leven in de Sovjet-Unie in de jaren zeventig, kreeg de hoofdprijs tijdens de zeventigste editie van het festival.

Voor Imperium gebruikte Loznitsa beelden die begin jaren zeventig door Italiaanse cameramensen in de Sovjet-Unie werden gemaakt. De jury prees de film om de indringende en visueel indrukwekkende kijk op het leven in de voormalige Sovjet-Unie.

De prijs voor beste regiedebuut ging naar 9 Temples to Heaven van de Thaise regisseur Sompot Chidgasornpongse. Concrete Land van Asmahan Bkerat werd uitgeroepen tot beste documentaire. De prijs voor beste korte film ging naar Aman van Rahul Roye.