Manchester United weet ook bij Leeds niet te winnen

LEEDS (ANP) - Manchester United heeft opnieuw niet weten te winnen in de Premier League. De formatie van trainer Michael Carrick bleef bij Leeds United steken op 1-1. United won eind augustus zijn enige competitieduel dit seizoen.

Bryan Mbeumo gleed nog wel de openingstreffer van United binnen, maar Dominic Calvert-Lewin trok de stand gelijk. Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee bleven op de bank bij de bezoekers. United bezet de dertiende plaats met 7 punten uit zeven duels. Leeds is de nummer 7 van de ranglijst.

Brighton & Hove Albion boekte zijn vijfde zege in zeven wedstrijden. De ploeg van Oranje-doelman Bart Verbruggen won thuis met 5-0 van Crystal Palace. Brighton stond binnen tien minuten met 3-0 voor, na een eigen doelpunt van Jaydee Canvot en treffers van Diego Gómez en Yasin Ayari. Charalampos Kostoulas en Jack Hinshelwood voerden de score op.

Timber gewisseld

Bij Brighton ontbraken Pascal Struijk en Mats Wieffer. Quinten Timber (Crystal Palace) werd na rust gewisseld. Brighton klimt met de zege naar de tweede plaats, maar kan later op zondag weer gepasseerd worden door Arsenal.

Bournemouth was voor eigen publiek met 2-0 te sterk voor Sunderland, dat lang met tien man speelde na een rode kaart voor Kevin Danso. Marcus Tavernier en Evanilson maakten de doelpunten. Bij de thuisploeg viel Justin Kluivert in. Robin Roefs stond onder de lat bij Sunderland, zijn ploeggenoot Brian Brobbey ontbrak.