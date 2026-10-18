SC Cambuur en AZ spelen gelijk in Leeuwarden: 2-2

LEEUWARDEN (ANP) - SC Cambuur en AZ hebben zondag in Leeuwarden met 2-2 gelijkgespeeld. AZ staat na negen wedstrijden met 20 punten op de tweede plaats. Cambuur heeft 9 punten uit negen duels.

SC Cambuur kwam in de zevende minuut op voorsprong door een doelpunt van Nicolas Binder, die raak schoot uit een assist van Jason Çeka. Ro-Zangelo Daal zette AZ in de 26e minuut na een fraaie actie met een hard schot op gelijke hoogte. De thuisclub nam in de 39e minuut weer de leiding. De Fransman Ilyes Hamache scoorde via de paal de 2-1.

In de tweede helft kwam Cambuur na negen minuten met tien man te staan. Verdediger Devid Eugene Bouah hield AZ-spits Mexx Meerdink vast en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Stan Teuben. AZ kreeg in de 82e minuut een strafschop nadat Cambuur-doelman Thijs Janssen in een luchtduel Mees de Wit met een vuist in zijn gezicht raakte. Meerdink schoot in het Kooi Stadion raak van elf meter: 2-2.

Bij SC Cambuur trad Rein de Vries na 41 jaar voor de laatste keer op als stadionspeaker. Hij werd de man van de wedstrijd.