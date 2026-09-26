Voorzitter Manchester City: we kunnen onze onschuld bewijzen

MANCHESTER (ANP) - Manchester City is ervan overtuigd te kunnen bewijzen dat de voetbalclub zich aan de financiële regels heeft gehouden en dus onschuldig is. Dat schrijft voorzitter Khaldoon Al Mubarak zaterdag in een open brief op de clubsite. De New York Times meldde vrijdag dat City schuldig is bevonden aan 114 van de 115 aanklachten voor het overtreden van de financiële regels van de Premier League.

"Het proces van de Premier League is nog lang niet afgerond, en ons vertrouwen en onze vastberadenheid om de onschuld van de club te bewijzen zijn net zo sterk als aan het begin van dit alles", aldus Al Mubarak in zijn verklaring.

"Er zijn zoveel dingen die ik graag met jullie zou willen delen om jullie te laten begrijpen waarom we zo zeker zijn van onze positie. Maar vanwege de strikte geheimhouding van de juridische procedure en onze vastberadenheid om die te respecteren, kan ik dat op dit moment niet doen", vervolgt de voorzitter, die verder verwijst naar eerdere statements van de club. Ook daarin maakt de huidige koploper van de Engelse competitie duidelijk inhoudelijk weinig te kunnen zeggen omwille van het proces.

De meer dan honderd overtredingen zouden grotendeels hebben plaatsgevonden in de periode tussen 2009 en 2018. Het is nog niet duidelijk welke sancties er worden uitgedeeld. Er gaan geluiden op om de acht prijzen die de club tussen 2009 en 2018 binnenhaalde, af te nemen. Volgens de BBC is daar zowel binnen de Premier League als bij de aangesloten clubs weinig steun voor.