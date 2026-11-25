MÜNCHEN (ANP/AFP) - Bayern München heeft in een verklaring op zijn website benadrukt dat het contract met Jamal Musiala al was verlengd voordat de eerste symptomen van epilepsie zich openbaarden bij de middenvelder.

De club meldt dat de korte momenten van bewustzijnsverlies (absences) voor het eerst optraden bij de middenvelder in april 2025 en dat was ruim twee maanden nadat hij een fors verbeterd contract had getekend bij de Duitse recordkampioen.

Bayern kreeg de afgelopen dagen scherpe kritiek van onder meer spelersvakbond FIFPro, nadat kopstukken van de club publiekelijk suggereerden dat Musiala een salarisverlaging moest accepteren als hij zijn oude niveau niet meer zou halen.

"Er is naar aanleiding van de vele geruchten van de afgelopen dagen constructief overleg geweest met het management van Jamal Musiala. Voor beide partijen staat de gezondheid van de speler voorop. Musiala krijgt volledige ondersteuning bij zijn herstel", aldus Bayern.