Media: Slot niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal

ZEIST (ANP) - Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden diverse media donderdagavond, waaronder ESPN en het AD. De 47-jarige trainer, die eind mei ontslagen werd bij Liverpool, zou de voorkeur hebben voor een club in een Europese topcompetitie.

De positie van bondscoach is vrij sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling in de zestiende finales van het WK voetbal. Marokko won in de Verenigde Staten na strafschoppen van Oranje.

Slot zou al aanbiedingen hebben gehad van AC Milan en het Saudische Al-Ahli. Ook zouden er gesprekken zijn geweest tussen de KNVB en Slot voor de positie van bondscoach. Volgens het AD heeft Slot aan de voetbalbond laten weten zich op dit moment op het clubvoetbal te willen richten.

Op 24 september komt het Nederlands elftal voor het eerst sinds het WK in actie, in de Nations League tegen Duitsland.