ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft de eerste overwinning van dit seizoen in de Champions League binnen. De koploper van de Eredivisie beloonde zich tijdens een vermakelijk optreden met een zege op Como (3-2).

Anis Hadj Moussa was na rust de grote man in een kolkende Kuip. Hij tekende voor de 2-1 en zag in de slotfase hoe doelman Robert Sánchez zijn schot in eigen doel werkte (3-1). Trainer Giovanni van Bronckhorst gunde zijn uitblinker een publiekswissel.

De zege was niet alleen goed voor Feyenoord. Het Nederlands voetbal kon ook wel een succesje gebruiken op het hoogste Europese niveau. Feyenoord werd vorige maand weggespeeld door FC Barcelona (5-1) en PSV heeft slechts 1 punt overgehouden aan de eerste duels met Sjachtar Donetsk (1-1) en RB Leipzig (1-0) in de Champions League.

Energie

Feyenoord startte met de spelers die afgelopen zaterdag de basis legden voor de thuiszege op AZ (2-0). Trainer Cesc Fàbregas van Como hield met zijn opstelling rekening met de thuisploeg. Como speelde zonder echte centrumspits; de aanvallende middenvelder Nicolás Paz verving centrumaanvaller Anastasios Douvikas. Kaiki Bruno, van origine linksback, speelde als linksbuiten en moest de opkomende rechtsback Givairo Read van Feyenoord verdedigen.

Feyenoord viel aan met veel energie en wilskracht, net als de laatste duels in de Eredivisie. Como probeerde met korte combinaties in de buurt van het doel van de tegenstander te komen. De wedstrijd was aantrekkelijk, maar beide ploegen creëerden niet veel doelkansen.

Hadj Moussa

Javi López mocht zich aanrekenen dat de nummer 7 van de Serie A in de achttiende minuut op voorsprong kwam. Hij liet zich wel heel eenvoudig passeren door Assane Diao. Voor de rechtsbuiten uit Senegal was het vervolgens eenvoudig doelman Tjark Ernst te passeren. Twee minuten later was het alweer gelijk. Gjivai Zechiël draaide knap weg bij Máximo Perrone en schoot fraai raak: 1-1.

Feyenoord moest na rust verder zonder Luciano Valente, de aanvoerder die zich liet vervangen door Gaoussou Diarra. Hadj Moussa speelde onopvallend in de eerste helft maar groeide na rust uit tot de man van de wedstrijd.

De international van Algerije was in de 52e minuut scherp toen hij door Diarra werd aangespeeld. De rechtsbuiten kapte naar binnen en schoot de bal in de benedenhoek: 2-1. Hadj Moussa besliste in de 82e minuut het duel toen hij via een been van tegenstander Jacobo Ramón en doelman Sánchez raak schoot: 3-1. Douvikas bepaalde diep in blessuretijd de eindstand (3-2).