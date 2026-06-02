De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako brengen op 17, 18 en 19 juni een staatsbezoek aan Nederland. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte dinsdag bekend dat het keizerlijk paar tijdens het bezoek onder meer naar Delft, Leiden en Utrecht gaat. Ook staan er onderdelen in Den Haag en Amsterdam op het programma.

Naruhito en Masako worden op woensdag 17 juni welkom geheten met een ceremonie op de Dam in Amsterdam. In het Paleis op de Dam is voor de gelegenheid een tentoonstelling van keizerlijke geschenken en andere Japanse topstukken uit de Koninklijke Verzamelingen ingericht. Deze presentatie is na de zomer ook voor het publiek te bezichtigen.

Woensdagmiddag bezoeken koning Willem-Alexander en de Japanse keizer het kennisinstituut Deltares in Delft. 's Avonds vindt er in het Paleis op de Dam een staatsbanket plaats.

Mauritshuis

Op donderdag bezoekt Naruhito de Staten-Generaal in Den Haag. Ook ontmoet hij de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. In het Mauritshuis luncht de keizer met minister-president Rob Jetten, waar ook koning Willem-Alexander bij aanwezig is. De keizer bezoekt aansluitend het Vredespaleis, zetel van het Permanent Hof van Arbitrage en het Internationaal Gerechtshof. 's Middags staat een bezoek aan de Universiteit Leiden op het programma.

Vrijdag reizen keizer Naruhito en keizerin Masako in het gezelschap van koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar Utrecht voor een bezoek aan het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. 's Middags plant de keizer een kersenboom in het Amsterdamse Bos in Amstelveen.

Relatie Japan

Het staatsbezoek staat in het teken van 426 jaar bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Japan. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten in oktober 2014 een staatsbezoek aan Japan. Het laatste Japanse staatsbezoek aan Nederland was in mei 2000.