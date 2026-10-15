Harry en Meghan zijn in de Engelse stad Nottingham begonnen aan hun eerste gezamenlijke werkbezoek sinds zij weer in het Verenigd Koninkrijk zijn komen wonen. Beelden van onder meer de BBC tonen dat de hertog en hertogin van Sussex bij aankomst werden begroet door enkele tientallen mensen achter dranghekken. Het paar nam de tijd om handen te schudden en selfies te maken.

De Britse prins en zijn echtgenote brengen in Nottingham een bezoek aan een drietal goede doelen die ze al jarenlang ondersteunen. Het bezoek is geen officieel koninklijk bezoek, omdat Harry en Meghan geen werkende leden van het Britse koningshuis meer zijn. Daar namen ze enkele jaren geleden afstand van.

In een brief die vorige maand in opdracht van koning Charles werd verstuurd, werd benadrukt dat Harry en Meghan als "privéburgers" moeten worden beschouwd. De BBC meldt dat Harry en Meghan hun eigen particuliere beveiligingsteam mee hebben naar Nottingham. Het is bekend dat het stel probeert om hun beveiliging met publiek geld te bekostigen.