Fontaines D.C. op 10 november naar de Ziggo Dome

De band Fontaines D.C. geeft op 10 november een optreden in de Ziggo Dome, dat maakte concertorganisator Friendly Fire vrijdag bekend. Het concert maakt deel uit van de internationale tournee van de Ierse band en staat in het teken van hun vijfde album Dopamine Chamber.

In totaal gaat de band, bekend van nummers als I Love You en Starbuster, langs veertien landen met twintig optredens. De tour begint op 21 oktober in Lissabon en eindigt op 27 november in Londen. De kaarten voor de show in Nederland gaan op 3 september in de verkoop.

Fontaines D.C. stond in 2024 al twee keer in de AFAS Live. Ook was de band in 2025 een van de headliners op Lowlands. Het is voor de band de eerste keer dat ze naar de Ziggo Dome komen.