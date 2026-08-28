SC Cambuur nodigt gewonde supporters uit op club

LEEUWARDEN (ANP) - SC Cambuur heeft de zeven gewonde supporters en hun gezinnen uitgenodigd voor een bijeenkomst zaterdag bij de club. Daar zal de burgemeester van Leeuwarden ook bij aanwezig zijn. Volgens een woordvoerder van de club gaat het hierbij om nazorg voor de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van afgelopen zondag tijdens het duel met Feyenoord.

SC Cambuur organiseert daarnaast woensdagavond een inloopavond voor supporters.

"Het vuurwerkincident van afgelopen zondag bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord heeft op iedereen die aanwezig was in het stadion veel indruk gemaakt", schreef Cambuur op X. "In sommige gevallen, met name voor de supporters op de Oost- en Zuid-tribune, was dit zelfs een traumatische ervaring. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat de behoefte bestaat om hierover te praten en dat hier wellicht vragen over zijn."