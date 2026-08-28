Vlaggen bij Britse paleizen halfstok om overlijden koning Harald

Bij Britse koninklijke paleizen hangt vrijdag de nationale vlag van het Verenigd Koninkrijk halfstok vanwege het overlijden van de Noorse koning Harald, bevestigt Buckingham Palace na berichtgeving hierover van diverse Britse media.

Onder meer bij Buckingham Palace, Windsor Castle en Clarence House is de vlag naar halfstok gebracht. Ze zullen tot vrijdag 20.00 uur zo blijven hangen. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Oslo. Hij was 35 jaar koning van Noorwegen.

De Britse en Noorse koninklijke families onderhouden al generaties nauwe banden. Harald en de Britse koning Charles waren achterneven. Charles noemde de overleden Noorse vorst eerder vrijdag een "zeer geliefd familielid en vriend".