De Foute Party van radiozender Qmusic vindt volgend jaar plaats in het GelreDome in Arnhem, maakte de zender maandag bekend. Tijdens het evenement op 19 juni betreden onder anderen Snollebollekes, Paul Elstak en Cascada het podium.

Ook Jan Smit, Ch!pz, Robert van Hemert, T-Spoon, Justen de Wildt, Rutger van Barneveld en Yes-R staan op de line-up van de show waarin foute hits centraal staan. De kaartverkoop gaat vrijdag van start.

"Na de energie van een vol stadion vorig jaar dachten we meteen: dit willen we weer! In GelreDome, dat overdekt is, kunnen we helemaal losgaan met de show, het licht en het decor. Dit wordt top!", zegt Qmusic-dj Menno Barreveld van Het Foute Uur.

De afgelopen editie van de Qmusic Foute Party vond plaats in het Philips Stadion in Eindhoven.