Lagere temperaturen en regen op komst: zo maak je jouw tuin herfstklaar

NEDERLAND – Het weer in ons land verandert. Na een periode met milde nazomerdagen wordt het nu snel koud en nat. De meteorologen voorspellen veel regen, windstoten en een flinke temperatuurdaling. Voor veel mensen betekent dit dat het tuinseizoen echt voorbij is. Wil je voorkomen dat je tuinmeubels, planten en tuingereedschap beschadigen? Maak je tuin dan deze week nog goed klaar voor het najaar.

Waar we kortgeleden nog zonder jas buiten konden zitten, krijgt het buitenleven nu een pauze. Zware herfstbuien en vorst kunnen veel schade veroorzaken als je niks doet. Door nu de tijd te nemen om je tuin en terras aan te pakken, voorkom je hoge kosten in het voorjaar. Met deze uitgebreide en praktische tips zorg je ervoor dat alles netjes en beschermd de winter doorkomt.

1. Bescherm je tuinmeubelen tegen regen, vorst en vuil

Houten, metalen en kunststof tuinmeubels krijgen het zwaar te verduren in het najaar. Vocht trekt in de materialen, wat kan zorgen voor houtrot, roest of schimmel.

Schoonmaken voor het afdekken: Maak je meubels eerst goed schoon met een zachte borstel en een mild sopje. Als je vuil of bladeren laat zitten onder een hoes, kan dit gaan broeien en lelijke vlekken veroorzaken.

Maak je meubels eerst goed schoon met een zachte borstel en een mild sopje. Als je vuil of bladeren laat zitten onder een hoes, kan dit gaan broeien en lelijke vlekken veroorzaken. Gebruik een passende ademende hoes: Heb je geen plek in de schuur of garage om een grote eettafel en stoelen droog neer te zetten? Kies dan voor een beschermhoes van goede kwaliteit. Door een tuinsethoes te gebruiken, blijft regenwater uit de buurt van je meubels. Zorg er ook voor dat er een klein beetje lucht onder de hoes kan stromen tegen condensvorming.

Heb je geen plek in de schuur of garage om een grote eettafel en stoelen droog neer te zetten? Kies dan voor een beschermhoes van goede kwaliteit. Door een tuinsethoes te gebruiken, blijft regenwater uit de buurt van je meubels. Zorg er ook voor dat er een klein beetje lucht onder de hoes kan stromen tegen condensvorming. Zet meubels niet plat op het gazon: Plaats tuinmeubels op een harde ondergrond of zet de pootjes op een verhoging. Zo zuigen de poten geen grondwater op.

2. Berg tuinkussens droog en geventileerd op

Tuinkussens en textiel zijn erg gevoelig voor vocht. Laat kussens absoluut niet buiten liggen als de luchtvochtigheid stijgt, ook niet onder een overkapping.

Volledig laten drogen: Zorg dat kussens 100% droog zijn voordat je ze opbergt. Zelfs een klein beetje vocht kan zorgen voor weerplekken en nare geurtjes.

Zorg dat kussens 100% droog zijn voordat je ze opbergt. Zelfs een klein beetje vocht kan zorgen voor weerplekken en nare geurtjes. Kies een waterdichte opbergplek: Een stevige en waterdichte opbergbox voor tuinkussens op het terras, onder het dakstel of in de schuur is ideaal. Zo blijven de kussens stofvrij, droog en fris voor de eerste zonnige lentedag van het nieuwe jaar.

Een stevige en waterdichte opbergbox voor tuinkussens op het terras, onder het dakstel of in de schuur is ideaal. Zo blijven de kussens stofvrij, droog en fris voor de eerste zonnige lentedag van het nieuwe jaar. Bescherm tegen ongedierte: Berg kussens niet los op de grond in de schuur op, om te voorkomen dat muizen of ander ongedierte er een nestje in maken.

3. Zorg voor het gazon en de planten

Niet alleen meubels hebben aandacht nodig, ook het groen in de tuin moet worden voorbereid op de kou.

Bladeren verwijderen van het gras: Laat geen dikke laag bladeren op het gazon liggen. Het gras krijgt dan geen licht en zuurstof meer, waardoor er gele plekken en mos ontstaan.

Laat geen dikke laag bladeren op het gazon liggen. Het gras krijgt dan geen licht en zuurstof meer, waardoor er gele plekken en mos ontstaan. Laatste maaibeurt: Maai het gras nog één keer als het droog is. Laat het gras iets langer dan in de zomer (circa 4 tot 5 centimeter). Zo is het beter beschermd tegen vorst.

Maai het gras nog één keer als het droog is. Laat het gras iets langer dan in de zomer (circa 4 tot 5 centimeter). Zo is het beter beschermd tegen vorst. Bescherm kwetsbare potplanten: Niet alle planten kunnen tegen vorst. Zet olijfbomen, citrusplanten en andere mediterrane planten tijdelijk binnen of op een beschutte plek. Omwikkel potten die buiten blijven met noppenfolie of een speciale vliesdoek.

4. Onderhoud goten, afvoeren en tuingereedschap

Als de herfststormen losbarsten, wil je wateroverlast rondom het huis voorkomen.

Maak de dakgoot en putjes schoon: Bladeren en takjes kunnen de afvoer snel verstoppen. Bij zware regenval stroomt de dakgoot anders over, wat kan leiden tot lekkages bij het huis of de schuur.

Bladeren en takjes kunnen de afvoer snel verstoppen. Bij zware regenval stroomt de dakgoot anders over, wat kan leiden tot lekkages bij het huis of de schuur. Sluit de buitenkraan af: Laat de buitenkraan leeglopen en sluit deze af. Als het water in de leiding bevriest, kan de leiding barsten.

Laat de buitenkraan leeglopen en sluit deze af. Als het water in de leiding bevriest, kan de leiding barsten. Tuingereedschap schoonmaken en invetten: Maak je harken, snoeischaren en grasmaaier schoon. Droog het metalen gereedschap goed af en vet het in met een beetje olie om roest te voorkomen.

5. Snoei slim en ruim losse spullen op

Een harde herfstwind kan losse artikelen snel beschadigen of door de tuin laten waaien.

Beveilig losse spullen: Berg lichte decoratie, parasols, lege plantenpotten en tuinslangen op. Bij windstoten waaien ze snel om of beschadigen ze andere spullen.

Berg lichte decoratie, parasols, lege plantenpotten en tuinslangen op. Bij windstoten waaien ze snel om of beschadigen ze andere spullen. Snoei dode en gevaarlijke takken: Snoei dode of zieke takken van bomen en struiken. Dit voorkomt dat zware takken afbreken tijdens een herfststorm en schade veroorzaken aan je dak of schutting.

Door deze week een paar uur te investeren in de tuin, voorkom je schade door regen en vorst. Zo blijft je tuin netjes en kun je in het voorjaar zonder grote schoonmaak meteen weer genieten van het buitenleven!