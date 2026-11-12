Frankie Muniz is uit het ziekenhuis ontslagen na zijn crash woensdag. Dat meldt CBS News donderdag. "Ik ben een beetje beurs, maar mijn Mustang heeft zijn taak volbracht door mij te beschermen", aldus de voormalig Malcolm in the Middle-acteur via het account Ford Racing op X.

Muniz laat weten "teleurgesteld" te zijn dat hij woensdagavond niet mee kon doen aan het evenement Proud to Honor Veterans Day Classic, waar hij voor aan het oefenen was toen hij crashte. Tijdens het race-evenement, georganiseerd door Ford, werden veteranen uit verschillende onderdelen van de Amerikaanse strijdkracht geëerd. Het evenement vond plaats op de Daytona International Speedway.

"Ik keek ernaar uit om de dienstbaarheid van onze veteranen te eren en tegen de andere geweldige coureurs te racen", aldus Muniz. Hij bedankt de medewerkers van Ford, de Daytona International Speedway en het ziekenhuis. Daarnaast bedankt hij iedereen die hem steun heeft betuigd.