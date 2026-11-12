ZEIST (ANP) - Tijjani Reijnders voelt zich nog steeds veilig in Saudi-Arabië. "Waar ik woon is het veilig", zei hij na de laatste training van het Nederlands elftal voor het thuisduel vrijdag met Griekenland in de Nations League.

De 28-jarige Reijnders voetbalt voor Al-Qadsiah, de huidige nummer 2 van de hoogste voetbalklasse van Saudi-Arabië. "Onze club houdt ons ook goed op de hoogte van de veiligheidssituatie. Mijn familie is sinds de vorige interlandperiode niet in Saudi-Arabië. Maar dat heeft niet met de situatie daar te maken."

Houthi's bestookten Saudi-Arabië de afgelopen maanden met raketten. Daardoor werden ook voetbalduels uitgesteld. "Gelukkig heb ik daar nog geen last van gehad", zei Reijnders. "Ik kan lekker voetballen en doorgaan met leven. Dat zie ik de locals daar gelukkig ook doen."

Reijnders verliet Manchester City vooral voor Al-Qadsiah omdat hij daar in vier jaar 100 miljoen euro kan verdienen. Hij maakte dit seizoen al acht competitietreffers, net zoveel als Cristiano Ronaldo voor Al Nassr. De aanvallende middenvelder vindt nog steeds dat hij op een hoog niveau speelt.

"Ik ontwikkel mezelf volgens mij nog steeds. Maar je kan onze duels in Nederland op televisie volgen. Dus oordeel zelf", zei de oud-middenvelder van AZ, AC Milan en City. "De Premier League is voor mij het hoogste. Daarna volgt voor mij Italië en dan Saudi-Arabië. Ik wil mijn loopbaan daar ook niet beëindigen. Ooit wil ik weer terug naar Europa."