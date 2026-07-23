Willem II versterkt zich met Belgische verdediger Lemmens

TILBURG (ANP) - Willem II gaat met Mats Lemmens de Eredivisie in. De 24-jarige verdediger uit België heeft een tweejarig contract ondertekend bij de club uit Tilburg.

Lemmens komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat afgelopen seizoen uitkwam op het tweede niveau van België. Hij verliet KRC Genk zes jaar geleden voor het Italiaanse US Lecce.

"Vanaf de eerste gesprekken had ik een goed gevoel bij Willem II", zegt Lemmens op de website van Willem II. "De ambitie van de club sprak me direct aan. Ik kijk ernaar uit om de supporters en mijn ploeggenoten te leren kennen en wil er alles aan doen om bij te dragen aan een succesvol seizoen."