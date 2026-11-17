Acteur Frederik de Groot verzorgt op 20 november een bijzondere opvoering in Kampen, waar al bijna twee jaar een kerkdienst plaatsvindt om te voorkomen dat het Oezbeekse gezin Babayants wordt uitgezet.

De 80-jarige De Groot gaat in kostuum fragmenten voordragen uit het wereldberoemde boek A Christmas Carol van Charles Dickens. De opvoering duurt vier uur en gaat door tot 2 uur 's nachts, meldt de kerk dinsdag op haar website.

Met de bijzondere voordracht 'viert' kerkelijk centrum Open Hof dat het kerkasiel inmiddels twee jaar duurt. De kerkdienst duurt al vanaf 21 november 2024, om te voorkomen dat het gezin wordt uitgezet.

Harry Potter

De Commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer ontving deze zomer nog 120.000 steunkaarten van Nederlanders die willen dat 420 kinderen die in Nederland geworteld zijn alsnog een verblijfsvergunning krijgen.

De Groot is onder meer bekend van hitseries als De Fabriek, Bureau Kruislaan en Unit 13. Ook sprak hij in de Nederlandse versie van de Harry Potter-films de stem van slechterik Voldemort in.