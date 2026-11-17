ASTANA (ANP) - John van 't Schip vertrekt na drie maanden als bondscoach van de voetballers van Kazachstan. De Nederlander sloot de Nations League-campagne maandag af met een 2-2-gelijkspel thuis tegen Slowakije, waardoor hij zonder overwinning bleef in zijn zes wedstrijden als bondscoach. Eerder waren er nederlagen tegen Slowakije en Moldavië (twee keer) en twee gelijke spelen tegen Faeröer.

Secretaris-generaal van de Kazachse voetbalbond Scott Mann kondigde dinsdag tijdens een persconferentie aan dat beide partijen hebben besloten het contract niet te verlengen, melden de Kazachse media Sports24.kz en Tengrisport. "We gaan op zoek naar een nieuwe manager voor de lange termijn, iemand die het team naar het EK kan leiden", zei Mann.

Van 't Schip werd in augustus aangesteld. In 2025 was hij bondscoach van Armenië. Eerder was hij ook bondscoach van Griekenland en onder meer trainer bij FC Twente, PEC Zwolle en op interimbasis bij Ajax.