Koningin Máxima is haar werkbezoek aan de Republiek Ghana begonnen met een bezoek aan een boerderij en een fabriek waar diverse fruitsoorten worden verwerkt tot gedroogde producten. De koningin is als speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor financiële gezondheid (UNSGSA) aanwezig in het land.

Zij sprak met boeren, fabrieksmedewerkers, werkgevers en drie agritech-bedrijven, gesteund door The Sustainable Trade Initiative IDH, over financiële gezondheid op de werkvloer. Het gaat om verzekeringen die beschermen tegen misoogsten, salarisvoorschotten, langetermijnsparen en pensioenen. Daarnaast zijn er Fairtrade-overeenkomsten die kleinschalige boerenbedrijven afname van landbouwproducten garanderen tegen eerlijke prijzen en leningen waarmee boeren inkomstenderving door seizoenswisselingen kunnen opvangen.

Verder staat er dinsdag nog een bezoek aan een ziekenhuis en markt op het programma.