Hongaar Szoboszlai tekent nieuw meerjarig contract bij Liverpool

LIVERPOOL (ANP) - Liverpool heeft middenvelder Dominik Szoboszlai langer vastgelegd. De 25-jarige Hongaarse international tekende een nieuw meerjarig contract bij de nummer 5 van Engeland van vorig seizoen.

Szoboszlai kwam in de zomer van 2023 over van RB Leipzig. In totaal speelde hij al 147 wedstrijden voor Liverpool en daarin maakte hij 28 doelpunten. In zijn eerste jaar won hij met Liverpool de League Cup, waarna hij een jaar later onder de inmiddels vertrokken trainer Arne Slot de landstitel veroverde.

Liverpool kende vorig seizoen een teleurstellend jaar. De ploeg eindigde uiteindelijk op de vijfde plaats in de Premier League, net genoeg voor een ticket voor de Champions League. Slot werd vervolgens ontslagen, waarna de Spanjaard Andoni Iraola werd aangesteld als nieuwe trainer.