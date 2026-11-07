Gary Sinise sluit niet uit dat hij na zes jaar weer gaat acteren. De 71-jarige acteur, bekend van Forrest Gump en CSI: NY, vertelt aan People dat hij voor het juiste project en met de juiste mensen zou willen terugkeren. Zijn familie blijft daarbij wel zijn eerste prioriteit.

Sinise stopte in 2020 met acteren om voor zijn vrouw Moira en zoon Mac te zorgen, die beiden kanker hadden gekregen. Zijn vrouw herstelde van borstkanker, maar kampt nog altijd met andere gezondheidsproblemen. Zijn zoon overleed in 2024 aan een zeldzame vorm van botkanker.

"Soms mis ik het", zegt Sinise over acteren. "Misschien keer ik terug, voor het juiste project met de juiste mensen, als het goed voelt." Hij wil daarvoor niet meer maandenlang van huis zijn. "Ik kan twee of drie nachten weg, maar geen twee of drie maanden."

De acteur richt zich tegenwoordig vooral op zijn familie en zijn stichting, die veteranen en hulpverleners ondersteunt. Op 10 november verschijnt zijn nieuwe boek Graceful Warrior, waarin hij schrijft over zijn gezin en het verlies van zijn zoon.