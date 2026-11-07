Pieter van Vollenhoven is onder de indruk van een leguaan die hij tijdens zijn verblijf op Curaçao heeft gefotografeerd. De 87-jarige echtgenoot van prinses Margriet deelt zondag op Instagram een foto van het dier, dat boven in een cactus zit.

"Als oud-professor risicomanagement vind ik deze kleine leguaan zo knap om zo boven in een cactus te gaan zitten!", schrijft Van Vollenhoven. "Die naalden zijn scherp en die poten zijn dun!" Hij merkt bovendien op dat het dier ondanks alles nog een opgewekte blik naar de fotograaf werpt.

Van Vollenhoven laat zijn volgers ook weten dat hij en zijn vrouw weer terug zijn uit Curaçao. "Allereerst, ter uwer geruststelling, zijn wij weer terug uit Curaçao!", schrijft hij. Hij sluit zijn bericht af met de wens voor een goede zondag.