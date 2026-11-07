VALENCIA (ANP) - Real Madrid heeft zaterdagavond in de Spaanse competitie met 3-0 gewonnen op bezoek bij Valencia. Daarmee komt Real op 30 punten, evenveel als koploper FC Barcelona, dat zondag een uitwedstrijd speelt tegen Atlético Madrid.

Real had weinig moeite met Valencia, dat negentiende staat in La Liga, en maakte in de eerste helft het verschil met doelpunten van Federico Valverde en Arda Güler. In de tweede helft maakte Kylian Mbappé de 3-0. In de slotfase kwam Valencia met tien man te staan na een rode kaart voor aanvoerder José Gayà.

Denzel Dumfries zat de hele wedstrijd op de bank bij Real Madrid. Woensdag was de Oranje-international nog belangrijk voor zijn club met een assist in de 3-2-overwinning op AEK Athene in de Champions League. Bij Valencia stonden Arnaut Danjuma en Justin de Haas in de basis.