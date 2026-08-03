LONDEN (ANP) - Real Madrid heeft aanvaller Gonzalo García verkocht aan het Engelse Fulham. De 22-jarige Spanjaard heeft een contract voor vijf jaar getekend, met een optie voor nog een extra jaar, meldt de club uit Londen.

"Ik ben erg dankbaar en heel blij om hier te zijn. Ik wil het bestuur en Arbeloa bedanken voor het vertrouwen en ik kijk er enorm naar uit om te beginnen", zegt García op de website van zijn nieuwe ploeg over zijn aanstaande samenwerking met trainer Álvaro Arbeloa.

García doorliep de jeugdopleiding van de Spaanse recordkampioen en maakte in 2023 zijn debuut in het eerste elftal. Met Real werd hij één keer kampioen van Spanje en won hij het WK voor clubs.